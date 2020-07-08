شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قاض كردي يفجر مفاجأة مدوية بشأن إعدم «صدام حسين» (تفاصيل تنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٥ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

فجر قاض كردي في جمهورية العراق ، مفاجأة مدوية بشأن قرار إعدام الرئيس الراحل صدام حسين.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فضيحة مدوية لملكة بريطانيا.. كنز "صدام حسين" الثمين ظهر خلفها في هذه الصورة.. هل سرقه جنودها؟.. شاهد

فيديو.. الفنانة هنا الزاهد: مصدومة من ردة فعل زوج أحمد فهمي بعد تعرضي للتحرش

لأول مرة.. ياسمين صبري في «قفص الإتهام» بسبب صورة مثيرة بقميص أحمر (شاهد)

شاهد من يكون.. رئيس عربي وحيد رفض التوقيع على اعدام "صدام حسين" ولم يخشى من "أمريكا"

مذيع الجزيرة جمال ريان يستسلم لـ"الذباب" ويعلن التوقف واختيار مصلحة القناة على مصلحته

قناة خليجية تبث خبر عاجل عن هجوم عسكري واسع على القصور الملكية في السعودية

شاهد.. "جايدن" ابن ميريام فارس يسرب صورها وهي بأفخاذ عارية

بشرى سارة.. موعد الإعلان عن سلسلة Galaxy Note20

طبيب رجاء الجداوي يفجر مفاجأة مدوية

Advertisements

تورغوت ألب يعود بجنازة ارطغرل الى قبيلة الكايي الجزء الثاني من المؤسس عثمان

من هما الشخصان اللذان قادا الأمريكان إلى مخبأ "صدام حسين" والعمل الصادم الذي قام به أحدهما لحظة القبض عليه في صورة "سيلفي".. شاهد تفاصيل جديدة!

شاهدوا مصير "الدويلة" اليوم بعد إساءته للسعودية في مكالمة القذافي

فارق العمر بين «الأميرة راية» وعريسها والديانة التي عقد قرانهما على طريقتها .. تصدم الشارع الأردني

السعودية تعلن موقفها من بشار الأسد وتكشف عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وألمح القاضي، إلى أن إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان ورائه مؤامرة خارجية ونفذ بقرار قوى اجنبية .

حيث قال "رزكار محمد أمين"، أول قاض لمحاكمة الرئيس العرقي الراحل صدام حسين، أنه لم يكن يؤيد إعدام الأخير.

وأكد القاضي أمين ، في مقابلة مع قناة "كوردستان 24"، نشرت الاثنين ، قائلاً "لم أؤيد إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين.. أنا ضد إعدام أي شخص عموما".

كما أشار في سياق المقابلة التلفزيونية ، إلى الضغوط الأمريكية الإيرانية التي مورست ضده لترك المحكمة لقاض آخر ينفذ ما تمليه عليها الدولتين .

ونفى "رزكار" أي لقاء بينه وبين الرئيس العراقي السابق خارج المحكمة، مشيرا إلى أنه تجنب مثل هكذا لقاء حتى يستطيع أن يكون مهنيا وحياديا في إطلاق الحكم.

يذكر أن قرار تنفيذ "حكم" إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نفذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى في 30 من ديسمبر من العام 2006.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام