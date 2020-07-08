شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة مدوية لملكة بريطانيا.. كنز "صدام حسين" الثمين ظهر خلفها في هذه الصورة.. هل سرقه جنودها؟.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٧ مساءً (أخبار الخليج 365)

أثارت صورة للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها كنز ثمين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

حيث ارتكبت الملكة البريطانية خطأ قاتل كشف عن سرقة الكنز من قصر الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزو العراق ومشاركة القوات البريطانية في عملية الغزو.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فيديو.. الفنانة هنا الزاهد: مصدومة من ردة فعل زوج أحمد فهمي بعد تعرضي للتحرش

لأول مرة.. ياسمين صبري في «قفص الإتهام» بسبب صورة مثيرة بقميص أحمر (شاهد)

شاهد من يكون.. رئيس عربي وحيد رفض التوقيع على اعدام "صدام حسين" ولم يخشى من "أمريكا"

مذيع الجزيرة جمال ريان يستسلم لـ"الذباب" ويعلن التوقف واختيار مصلحة القناة على مصلحته

قناة خليجية تبث خبر عاجل عن هجوم عسكري واسع على القصور الملكية في السعودية

طبيب رجاء الجداوي يفجر مفاجأة مدوية

شاهد.. "جايدن" ابن ميريام فارس يسرب صورها وهي بأفخاذ عارية

Advertisements

بشرى سارة.. موعد الإعلان عن سلسلة Galaxy Note20

تورغوت ألب يعود بجنازة ارطغرل الى قبيلة الكايي الجزء الثاني من المؤسس عثمان

من هما الشخصان اللذان قادا الأمريكان إلى مخبأ "صدام حسين" والعمل الصادم الذي قام به أحدهما لحظة القبض عليه في صورة "سيلفي".. شاهد تفاصيل جديدة!

شاهدوا مصير "الدويلة" اليوم بعد إساءته للسعودية في مكالمة القذافي

قاض كردي يفجر مفاجأة مدوية بشأن إعدم «صدام حسين» (تفاصيل تنشر لأول مرة)

فارق العمر بين «الأميرة راية» وعريسها والديانة التي عقد قرانهما على طريقتها .. تصدم الشارع الأردني

السعودية تعلن موقفها من بشار الأسد وتكشف عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

وانتشرت الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيها ملكة بريطانيا وهي تلقي خطابا للشعب وخلفها بيانو ذهبي يعود للراحل صدام حسين.

صورة البيانو المطلي بالذهب أثارت عاصفة من الانتقادات زاد من حدتها تغريدة كتبتها جاكي بيرد، الصحفية الأسكتلندية، ومذيعة الــ”بي بي سي” علي تويتر، حيث قالت إن البيانو ا تم “إنقاذه” من قصر صدام حسين أثناء حرب الخليج عام 1990.

نشطاء مواقع التواصل ردوا على التغريدة ن البيانو الذهبي تعرض للنهب والسرقة وليس الإنقاذ حيث أشاروا إلى أن تلك الصورة كفيلة بكشف الجناه الحقيقيين وراء نهب العراق والإطاحة بالرئيس.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام