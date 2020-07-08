شكرا لمتابعة خبر عن سبب قضاء الحائض للصوم دون الصلاة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الحكمة من كون الحائض تقضي الصوم دون الصلاة .

وقال "الخثلان" خلال برنامج "يستفتونك":" إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أوضحت أن هذا أمر النبي "صلّ الله عليه وسلّم" والمطلوب من المسلم التسليم بأمر الله ورسوله " .

وأضاف: " أما الذي لا يعبد الله إلا بما يوافق هواه فهذا عبد لهواه وليس عبد الله، إذ أنك على يقين بأن الله حكيم عليم، ويجب التسليم له " .

وأشار إلى أن هناك جواب آخر، وهو أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، أما الصيام لا يتكرر فلا يشق قضاءه " .