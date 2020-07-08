شكرا لمتابعة خبر عن سبب قضاء الحائض للصوم دون الصلاة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الدكتور سعد الخثلان، الحكمة من كون الحائض تقضي الصوم دون الصلاة .
وقال "الخثلان" خلال برنامج "يستفتونك":" إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أوضحت أن هذا أمر النبي "صلّ الله عليه وسلّم" والمطلوب من المسلم التسليم بأمر الله ورسوله " .
وأضاف: " أما الذي لا يعبد الله إلا بما يوافق هواه فهذا عبد لهواه وليس عبد الله، إذ أنك على يقين بأن الله حكيم عليم، ويجب التسليم له " .
وأشار إلى أن هناك جواب آخر، وهو أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، أما الصيام لا يتكرر فلا يشق قضاءه " .
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