شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظات دفن الأمير خالد بن سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظات دفن الأمير خالد بن سعود "رحمه الله" في مقبرة العدل، بحضور أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" وأحفاده.

وأوضح الفيديو الذي نشره حساب "الملك سعود"، لحظة وضعه في قبره من أبناء شقيقاته الأميرات فهدة (عبدالعزيز آل عبدالله) وبسمة (أحمد الشريف) والأمير تركي بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن (من أحفاد الأمير محمد بن عبد العزيز "رحمه الله".

وتوفي "رحمه الله" أمس الثلاثاء، فيما أدى عدد محدود صلاة الميت عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.