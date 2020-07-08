شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح سبب الأعياء والتعب الشديد بعد الرفث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، سبب الأعياء والتعب الشديد بعد الرفث. أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، سبب الأعياء والتعب الشديد بعد الرفث. وقال خالد النمر: له أسباب كثيره منها، ضعف اللياقة البدنية، ارتفاع الضغط الشرياني، ضعف عضلة القلب، تضيق شرايين القلب، ضعف كفاءة الرئتين (ربو،تليف..الخ). وأضاف : وارتفاع الضغط الرئوي وفقر الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر يوضح سبب الأعياء والتعب الشديد بعد الرفث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.