شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التعليم يكشف عن سيناريوهات العام الدراسي القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن 3 سيناريوهات للعام الدراسي القادم.
وقال “آل الشيخ : ” نخطط للعام الدراسي الجديد على 3 سناريوهات وهي : -أن تعود الأمور كما كانت بنفس الكثافة مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.
وأضاف أن يكون هناك تخفيف للكثافة الطلابية بنسبة 50%، أن يكون هناك تباين في منطقة دون آخرى حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
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