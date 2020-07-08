شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التعليم يكشف عن سيناريوهات العام الدراسي القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن 3 سيناريوهات للعام الدراسي القادم.

وقال “آل الشيخ : ” نخطط للعام الدراسي الجديد على 3 سناريوهات وهي : -أن تعود الأمور كما كانت بنفس الكثافة مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأضاف أن يكون هناك تخفيف للكثافة الطلابية بنسبة 50%، أن يكون هناك تباين في منطقة دون آخرى حسب الوضع الصحي لكل منطقة.