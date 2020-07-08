شاب يروي تفاصيل عمل الخاص في نقل المياه بـ “عرعر"(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):روى الشاب هايل العنزي، اليوم الأربعاء، تفاصيل عمله الخاص في نقل المياه في عرعر باستخدام “الوايت”، منذ 6 سنوات.
وقال “العنزي”، إنه يعمل على مدار الساعة وسعيد لأنه يكسب رزقه بالحلال، حيث إنه ليس موظفا، وأن تعامل الناس معه ممتاز وإيجابي، بحسب ماذكرته “عكاظ”.
وأضاف أن ساعات عمله متنوعة، حيث أنه يعمل صباحا وعصرا وكذلك في الليل.
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