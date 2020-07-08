شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة مؤثرة من صلاة الميت على جثمان الأمير خالد بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثقت عدد من الصور صلاة الجنازة التي أقيمت على جثمان الأمير الراحل خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وأدى عدد محدود صلاة الميت على الراحل بالمسجد الحرام عقب صلاة المغرب اليوم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوورونا.

وظهر في الصور الأمير حمود بن سعود، وهو يحمل جثمان أخية، ووإبنه الأمير حمود بن سعود، والأمير عبدالكريم بن سعود والأمير سعود بن عبدالمجيد بن سعود، وأبناء أخواته الأميرات فهدة ( عبدالعزيز آل عبدالله).

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