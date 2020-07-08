شكرا لمتابعة خبر عن "الإسكان" توضح خطوات إصدار شهادة التحمل الضريبي للمسكن الأول للأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن الخطوات الواجب اتباعها لإصدار شهادة التحمل الضريبي للمسكن الأول للأسرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن مبادرة تحمل الضريبة عن المسكن الأول للأسرة، والتى تهدف لمساعدة كافة الأسر على تملّك مساكنها بسهولة ويسر.

وذكرت أن خطوات إصدار شهادة التحمل الضريبي للمسكن الأول هي كالتالي:

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1-التسجيل في موقع وزارة الإسكان : أضغط هنا .

2-التوقيع على إقرار الاستحقاق

3-التحقق من حالة الاستحقاق

4-يتم إصدار الشهادة للمواطن