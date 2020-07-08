شكرا لمتابعة خبر عن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أسماء المدن والمحافظات التى سجلت اليوم أعلى درجات حرارة في المملكة. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أسماء المدن والمحافظات التى سجلت اليوم أعلى درجات حرارة في المملكة. وجاءت الأحساء في المرتبة الأولى، حيث بلغت درجة الحرارة 48 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في الدمام والقيصومة 47 درجة. وبلغت درجة الحرارة في الرياض ورفحاء ووادي الدواسر 45 درجة، بينما سجلت الباحة درجة حرارة أقل مقارنة بباقي المناطق.

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