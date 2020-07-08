غرامات مالية بـ8 ملايين ريال ضد المخالفين لنظام الاتصالات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات؛ تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى استمرار متابعة شركات الاتصالات، وتطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي إلى حماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

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