الصحة تكشف نسب الإصابات بفيروس كورونا بين 5 فئات

أوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، في المملكة، والبالغة (3036) حالة منها 37% إناثًا، و63% ذكورًا، وكبار السن 5%، و9% أطفال، و86% بالغون، فيما بلغ عدد الوفيات (2059) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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