وزير الإسكان: توثيق 950 ألف عقد إيجار إلكترونيًا حتى منتصف العام

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، مواصلة العمل على تنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري عبر شبكة إيجار، مشيرًا إلى توثيق 950 ألف عقد إيجار إلكترونيًا حتى منتصف العام.

وقال عبر حسابه بـ«تويتر»: بجانب ما نبذله لخدمة المواطن ومساعدته على تملّك مسكنه؛ نعمل كذلك في الإسكان على تنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري عبر شبكة إيجار، وقد تم بحمدالله توثيق 950 ألف عقد إيجار إلكترونيًّا حتى منتصف العام، وثّق عقدك إلكترونيًّا؛ لأن الحل بالعقد.