الشئون البلدية تُكثف حملاتها على محطات الوقود.. وتنذر المخالفين

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، تكثيف حملاتها على محطات الوقود؛ للتأكد من تشغيل شاشات عرض الأسعار.

وفي بيان لها، عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، قالت الوزارة إن الأمانات والبلديات تواصل جولاتها الرقابية على محطات الوقود للتأكد من تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقًا للاشتراطات، مؤكدة أهمية الالتزام تفاديًّا لإيقاف ترخيص الخدمة، مع توجيه المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المحطات المخالفة على رقم (940).

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