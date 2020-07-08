إغلاق نادٍ نسائي مخالف في شوقية مكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة وحدة الرقابة النسائية، ناديًّا رياضيًّا نسائيًّا مخالفًا في حي الشوقية، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة .

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي، إن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق نادٍ رياضي نسائي مخالف يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية؛ حيث تم إغلاقه فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وأكّد المشيخي أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم، داعيًّا إلى تعاونهم في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.