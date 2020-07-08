السعودية للأنف والأذن والحنجرة تُحذر من مضاعفات خطيرة بسبب غير المختصين

وصفت الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، الطريقة المُستخدمة في الفيديو المتداول مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخراج جسم غريب من الجهاز الهضمي العلوي لطفلة، بالطريقة غير الآمنة.

وكشفت الجمعية عن أن اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال التابعة للجمعية، خلصت اعتمادًا على البراهين العلمية والعملية المعتمدة من العديد من الجمعيات العلمية العالمية التي تضم علماء ومختصين لهم الكثير من الأبحاث المنشورة والمحكمة في مثل تلك الحالات، إلى أنه لا يجب أن يُمكّن غير المختصين بعلاج مثل هذه الحالات للخطورة البالغة المصاحبة للإجراءات الخاطئة.

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وأوضحت اللجنة أنه يجب على الممارسين الصحيين تطبيق الطرق الصحية الآمنة والمعتمدة علميًّا لاستخراج الأجسام الغريبة، منوهة بأن الطريقة الواردة في الفيديو المتداول خاطئة، وقد تتسبب في انتقال الجسم الغريب من الجهاز الهضمي العلوي للجهاز التنفسي العلوي؛ ما قد يتسبب بنقل حالة المريض من المستقرة إلى شديدة الخطورة، كونها قد تتسبب بمضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة في حال عدم قدرة المريض، وعدم قدرة الطبيب تأمين مجرى التنفس لانتقال الجسم الغريب إليه.

وقالت اللجنة إن مثل هذه الحالات تُعمل بمناظير متخصصة وبتجهيزات مكتملة من قبل مختصين وأصحاب خبرة وفي بيئة آمنة في العمليات أو قسم المناظير وأخذ الاستعدادات مع باقي الفرق الطبية من تخدير وعناية مركزة وغيرها؛ لتأمين مجرى التنفس وتوفر كل الأدوات اللازمة التي تحد من المضاعفات التي تصاحب هذه الحالات.

وشددت اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، على الأطباء بعدم نشر مثل هذه الأخطاء، وذلك بسبب الضرر الكبير الذي قد يترتب على مثل هذه الممارسات ونشرها للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لحماية المرضى والمجتمع.