«الضمان الصحي» يدشن نظام الفوترة للتأمين الخاص

نظم مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الأربعاء، أول مؤتمر افتراضي تحت عنوان «تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص».

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: إن المؤتمر حظي باهتمام واسع؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2160 من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص.

وأشار الغامدي إلى أن تنظيم المجلس لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي ضمن مبادراته وخططه الاستراتيجية لتحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي، وتمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وتشريعات متطورة، وتمكين المستفيدين من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

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وأضاف أن المجلس اعتمد مؤخرًا نشاط إدارة دورة الإيرادات بهدف تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات فضلًا عن رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة بتحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

وثمّن الجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة حيث أضيف نشاط «إدارة دورة الإيرادات» ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وفي برنامج التعاملات الإلكترونية «يسّر».

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