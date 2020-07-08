تعرف على خدمة نظام الموثق من وزارة العدل

أطلقت وزارة العدل خدمة الموثّق الإلكترونية؛ للتيسير على المستفيدين والحصول على الخدمة عن بُعد بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الموثق تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

وحددت وزارة العدل آلية وخطوات الاستفادة من الخدمة موثق الإلكترونية لطلب خدمة التوثيق وذلك بإتباع الخطوات التالية :

- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لخدمة الموثق (من هنا)

- ابحث عن أقرب موثّق مرخص في منطقتك.

- قم بطلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع.

- تواصل مع الموثق المرخص بشكل مباشر عبر البيانات الخاصة به والمتوافرة بالموقع الإلكتروني.

- قم بتوثيق كل المستندات التي تريد توثيقها بكل سهولة.

ما هي خدمة الموثق؟

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة الموثّق تعد من أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها، وأسندتها إلى القطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وأيضًا من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وتقوم بتشغيل وتطوير الخدمة شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وأكدت وزارة العدل، عبر بوابة خدمة الموثق الإلكترونية التابعة لها، أنها تهدف من هذه الخدمة تسهيل توثيق المستندات والعقود والأوراق على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص حفاظًا على وقتهم وتوفيرًا للجهد ولسرعة إنجاز وإتمام الأعمال.

هل الخدمة معتمدة لدى الجهات الحكومية؟

Advertisements

وأكدت وزارة العدل أن الخدمة معتمدة لدى الجهات الحكومية بموجب التعميم رقم 13/ت/6458 الصادر في تاريخ 28/11/1437هـ من وزارة العدل إلى عموم المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل ببدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/11/1435هـ.

كما أوضحت وزارة العدل أنه يمكن التحقق من صحة الوكالة في حال إصدارها عبر إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع خدمة التحقق من الوكالات عبر الرابط التالي (من هنا):

- قم بإدخال بملء الحقول بالبيانات المطلوبة والمتمثلة في (رقم الوكالة ورقم الهوية الوطنية).



- قم بالضغط على تحقق لاستعراض البيانات.

من هو الموثق؟

وأوضحت وزارة العدل أنه بموجب فرار وزير العدل رقم 66954 بتاريخ 10/7/1435 هـ من لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يمنح رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية.

وكشفت وزارة العدل عن أن أبرز الشروط المتطلبة توافرها في المتقدم للحصول على رخصة التوثيق؛ هي:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصلًا عل الشهادة الجامعية.

- أن يكون قد سبق له العمل في القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة.

اقرأ أيضًا :

وزارة العدل تطلق خدمة الإفراغ العقاري عن بعد

وزير العدل: «التوثيق» سيعزز من الأمن العقاري وسيُدعم من «العدالة الوقائية»

«العدل» توضح 6 خطوت لكيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده