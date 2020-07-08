تأمين طبي شامل للكلاب البوليسية في الجمارك

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للجمارك تعتزم التعاقد مع شركة مختصة لتوفير تأمين طبي شامل للوسيلة الحية «كلاب بوليسية» التابعة لها وللقطاعات الأمنية المتعاونة مع الجمارك.

وكشف مصدر بإحدى شركات التأمين الكبرى لـ»دوت الخليج» أنه لا يوجد بحسب علمه شركات تأمين في المملكة توفر خدمات التأمين الطبي للحيوانات الأليفة حتى الآن، بينما يوجد عدد من الشركات التي تقدم هذه الخدمات في بعض الدول العربية ومعظم الدول الغربية، وتختلف قيمة وثيقة التأمين على الحيوانات الأليفة في وفقا لنوع ومميزات الوثيقة وتتراوح بين 300 دولار (1125) ريالا و2000 دولار 7500 ريال.

حواس فائقة

بحسب الهيئة العامة للجمارك، بدأت الاستعانة بالكلاب البوليسية في عام 1980، وهي تُستورد من عدة دول أوروبية، من فصائل مثل «جيرمن شيبرد»، «بازل هاوند» «بولدوج»، وهي ذات مواصفات خاصة، تتميز بالسرعة والحواس الفائقة والمرونة، وقدرتها على تتبع رائحة الممنوعات حتى لو اختلطت بمواد مضللة، كما تشعر بمشاعر الإنسان كالخوف والقلق، كما أن حاستي السمع والبصر لديها غير عادية، وأسباب أخرى تضمنها المقطع.

مظلة تدريب

أوضحت الجمارك أنه في مارس 2019 تم استيراد أكثر من 2400 وسيلة حية، لمختلف الجهات الأمنية، ويتم تدريبها في مركز تدريب متخصص في الهيئة العامة للجمارك، والذي يمثل مظلة تدريب الكلاب البوليسية في المملكة.

مهام رئيسية للكلاب البوليسية

الحراسة

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الكشف عن الممنوعات

تحرير الرهائن

المساعدة في عمليات الإنقاذ

البحث وتقصي الأثر

إيقاف حركات الشغب

المساعدة في القبض على المطلوبين