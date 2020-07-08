دراسة شاملة للتفتيش على الأنشطة الترفيهية

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للترفيه بصدد الاستعانة ببيوت خبرة لتنفيذ مشروع يهدف إلى تقديم دراسة شاملة للإجراءات التشغيلية التي يتطلبها التفتيش على جميع الأنشطة الترفيهية في المملكة والتي تقع تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للترفيه. كما تسعى الهيئة إلى عرض أمثلة لأفضل الممارسات المعمول بها في خدمات التفتيش والتي يمكن تطبيقها على الأنشطة الترفيهية وتقديم دراسة للأثر المتوقع والمترتب على تطبيق التفتيش بالأنشطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكانت «دوت الخليج»، انفردت بنشر خبر حول توجه الهيئة العامة للترفيه للاستعانة بشركات مختصة للرقابة والتفتيش على مرافق وأنشطة قطاع الترفيه، في عددها الصادر في 13 يونيو 2020. من ضوابط الأنشطة الترفيهية الحصول على رخصة ممارسة نشاط ترفيهي أن يمتلك المنظم خبرة في مجال النشاط تقديم خطتين تنظيمية وتشغيلية للنشاط الترفيهي Advertisements ألا يكون مقدم الطلب ضمن القائمة المحظورة المحددة من الهيئة مراعاة القيم الإسلامية والثقافية والاجتماعية في المملكة الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية أو الخاصة



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