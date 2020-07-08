دراسة شاملة للتفتيش على الأنشطة الترفيهية

كما تسعى الهيئة إلى عرض أمثلة لأفضل الممارسات المعمول بها في خدمات التفتيش والتي يمكن تطبيقها على الأنشطة الترفيهية وتقديم دراسة للأثر المتوقع والمترتب على تطبيق التفتيش بالأنشطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكانت «دوت الخليج»، انفردت بنشر خبر حول توجه الهيئة العامة للترفيه للاستعانة بشركات مختصة للرقابة والتفتيش على مرافق وأنشطة قطاع الترفيه، في عددها الصادر في 13 يونيو 2020.
من ضوابط الأنشطة الترفيهية
الحصول على رخصة ممارسة نشاط ترفيهي
أن يمتلك المنظم خبرة في مجال النشاط
تقديم خطتين تنظيمية وتشغيلية للنشاط الترفيهي
ألا يكون مقدم الطلب ضمن القائمة المحظورة المحددة من الهيئة
مراعاة القيم الإسلامية والثقافية والاجتماعية في المملكة
الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة
عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية أو الخاصة
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