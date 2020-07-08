الملك يوافق على ترشيح المقبل ممثلا للسعودية في الإلسكو

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ترشيح هاني بن مقبل المقبل، ممثلاً للمملكة العربية السعودية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو)، بناءً على ترشيح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

خبرة 17 عاما

يتمتع المقبل بخبرة تزيد على 17 عاماً في جهات مختلفة خلال فترة عمله، وهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها في تطوير القيادات لمدة 6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبق للمقبل، أن عمل مديراً تنفيذياً لمركز الملك سلمان للشباب (2014-2017)، ثم عضواً في مجلس إدارة المركز، كما عمل مستشاراً للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، وعضواً في عدة مجالس ضمن المؤسسة: مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام. وقبل ذلك أيضا عمل مديراً عاماً للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

وعمل مؤخراً ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أميناً للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

برامج تدريبية

حاز المقبل على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي إم دي (IMD).

وهو عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010.

حضور فاعل

رفع المقبل عظيم الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، سائلاً الله تعالى أن يمده بالتوفيق والسداد في هذه المهمة.

كما ثمن المقبل ثقة ورعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على ترشيحه في تمثيل المملكة العربية السعودية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو).

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وأعرب المقبل عن اعتزازه بثقة المقام السامي، متطلعا إلى ما تصبو إليه القيادة الحكيمة، بأن تستمر المملكة في الحضور الفاعل في المنظمات العربية والإسلامية والدولية، وأن يعكس التمثيل في هذه المنظمات الدور المحوري للمملكة على كافة الأصعدة.

ونوّه المقبل، بما تحظى به قطاعات التربية والثقافة والعلوم، كأحد أهم روافد التنمية البشرية والمجتمعية للوطن، وما تعززه رؤية السعودية 2030 عبر هذه الركائز من أجل ترسيخ القيم الوطنية وما يعزز الترابط بين الأمم الأخرى.

المقبل في سطور

خريج كلية هارفارد للأعمال

يحمل البكالوريوس من جامعة الملك سعود

عمل مديراً تنفيذياً لمركز الملك سلمان للشباب (2014-2017)

مستشار للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك»

عمل مديراً عاماً للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

عمل مؤخراً ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو