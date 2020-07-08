أمطار جازان تقطع الطرق والكهرباء وغبار على الساحل الشمالي

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم محافظات

فيما شهدت محافظة فيفا أمطارا

خففت من الأجواء الحارة، وأكد الراصد الجوي بجازان علي مشهور أن السحب الركامية الماطرة تسببت في توسع الأمطار على معظم

على معظم محافظات جازان الشمالية.

جازان، أمس،غزيرة،المحافظات، إيذانا لاستقبال الغبرة، مساء اليوم،

تلطيف الأجواء

أنعشت الأمطار أجواء منطقة جازان، ودفعت الأهالي للنزهة، والاستمتاع بالأجواء الماطرة، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالابتعاد عن بطون الأودية، ومجاري السيول.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية.

استنفار الجهود

شهدت محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان أمطارا غزيرة صاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المحافظة، فيما تسببت السيول في انقطاع عدد من الطرق.

وباشرت فرق كهرباء فيفاء إصلاح الأعطال التي استمرت لساعات، فيما استنفرت البلدية أعمالها الميدانية في فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار من كنس للأتربة والأحجار ونزح تجمعات المياه وإصلاح أعطال إنارة الشوارع.

وأوضح رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد محمد علوان أن البلدية أكملت استعدادها منذ وقت مبكر تحسبا لأي تقلبات جوية، حيث تم تشكيل فريق طوارئ وغرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها في أوقات قياسية، وأشار إلى أن البلدية باشرت مجموعة من الانهيارات وتم فتح الطرق في حينها وإزالة مخلفات سيول الأمطار.

التزام بالتعليمات

دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

غبار متوقع

بين الراصد الجوي بجازان علي مشهور لـ"دوت الخليج"، أن الغبرة تعاود نشاطها بشكل قوي، مساء اليوم، على محافظات جازان، خاصة المحافظات الشمالية، مشيرا إلى أن سرعتها ستبلغ 55 إلى 70 كم، وتتوسع بشكل ملحوظ وقوي نهاية الأسبوع، مؤكدا أن توسع السحب الركامية سبب لهطول أمطار جازان.

أمطار على عسير

واصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير ومحافظاتها وسط اعتدال الأجواء وخروج العائلات للتنزه بالحدائق والمتنزهات تحت شعار «التنزه بحذر» وتنبيهات مستمرة من الدفاع المدني وهيئة الأرصاد.

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تداعيات الأمطار

رياح شديدة

صواعق رعدية

انقطاع التيار الكهربائي

انقطاع عدد من الطرق

نشاط للرياح السطحية

أتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول

أعمال بلدية

فتح الطرق

إزالة الانهيارات ومخلفات السيول

كنس للأتربة ورفع الأحجار

نزح تجمعات المياه

إصلاح أعطال إنارة الشوارع