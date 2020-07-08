سراة عبيدة تكتفي بلوحة لتحذير لصوص الأراضي

محاصرة الظاهرة
صدرت خلال السنوات الماضية العديد من الأوامر والتعليمات الخاصة بوقف ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية الزراعية أو السكنية، والتي أصبحت تتكرر في الكثير من المدن والمحافظات، رغم تكوين العديد من اللجان الحكومية لمحاصرة الظاهرة، وصدور العديد من القرارات لمعالجة الوضع حتى بعد وقوعها.
غرامات ومخالفات
حول حجم الاعتداءات وآلية إبلاغ أصحاب المعدات بالإجراء سيما والكثير ممن يعملون عليها لا يجيدون العربية؟، وهل سبق وأن فرضت البلديات غرامات على أصحاب المعدات؟، أكد رئيس المجلس البلدي معيض آل زرعة أن الغرامة الأولى تبلغ 10 آلاف ريال للمعدة المخالفة، وتعدد المخالفات له آلية تعمل عليها البلديات، لكنه أحال الأسئلة المتبقية للإجابة عليها من قبل رئيس البلدية بندر الشهراني، الذي لم يرد على رسائل واتصالات «دوت الخليج».
تطبيق النظام
أكد عدد من المواطنين لـ»دوت الخليج» أن علاج الظاهرة يجب أن يكون سريعاً، عبر تطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن ومعاقبة كل من اعتدى على أراض حكومية، ولا يقتصر على لوحة، وأن تفعل البلدية تطبيق المساحات المحددة في الصكوك وحجج الاستحكام وتدقيقها ومتابعة العمل بها، وإقرار رسوم وغرامات تدفع للدولة مقابل المساحات المعتدى عليها، وإلزام المعتدين بدفع ما تملكه للدولة بالأسعار السوقية.
أسئلة طرحتها
حجم الاعتداءات
آلية إبلاغ أصحاب المعدات
هل سبق أن فرضت البلديات غرامات على أصحاب المعدات
كم عدد المخالفات وقيمتها
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