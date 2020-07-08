إنجاز 49% من المشروعات البلدية بأبها

وقف المجلس البلدي بأبها، أمس، على عدد من المشروعات البلدية، والتي تم إنجاز 49% منها.

وقام رئيس المجلس محمد آل بريق ورئيس اللجنة الفنية الدكتور حمود مبارك أبو ظهير، بحضور وكيل الأمين للمشاريع المهندس أحمد ناصر بجولة على عدد من المشاريع، شملت الممشى الرئيسي من دوار حديقة السلام نزولاً إلى مدارس الرواد الأهلية وصولاً إلى أسواق الراية ومن خلال المعاينة والاستماع إلى شرح من المهندس أحمد ناصر اتضح أنه تم إنجاز ما نسبته 49% وهي البنية التحتية والمتبقي تحسين وتجميل المشهد الحضري، وأوضح المقاول أن المدة المتبقية ما يقارب السنة، كما أوضح أن السبب في بطء التنفيذ هو تأخير المستخلصات، وأنه من المتوقع إتمام المشروع خلال عام، حيث كان استلام المشروع بتاريخ 28/‏11/‏1441.

ثم جرى الانتقال إلى مشروع ممشى وادي لعصان والقيام بجولة على مكونات المشروع بنسبة إنجاز 49% والانتهاء من المشروع كما هو متوقع خلال عام.