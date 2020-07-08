350 برنامجا تدريبيا بتعليم مكة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي المرحلة الثالثة (عن بعد) 2020 بـ350 برنامجا.‫ واستهدفت البرامج شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمساهمة في تجويد نواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة وإعادة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال استثمار قنوات التعليم عن بعد في وزارة التعليم وتطبيقات التقنية الحديثة ودعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني واستيفاء متطلبات الترقية وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين.



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