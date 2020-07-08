إعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالوزارة، برئاسته، وعضوية وكلاء الوزارة ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات عضواً ومشرفاً على أمانة اللجنة.

ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة في إطار الحرص على الرقي بالتعاملات الإلكترونية من خلال وضع خطة خاصة بالتعاملات الإلكترونية والإشراف على تنفيذها تماشياً مع متطلبات التحول الرقمي للخدمات في المملكة.