3 مسارات لشباب طيبة

تقدم جامعة طيبة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب برنامج «شباب وبنات طيبة» عن بعد، الذي يستهدف في دورته الثامنة تنمية شباب وشابات المجتمع، وذلك دعما للظروف الحالية واستثمارا لأوقات الأبناء والبنات.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن الحربي أن البرنامج يحتوي على 3 مسارات تلبية لاستقطاب كافة الرغبات والفئات العمرية وهي: مسار التحدي، ومسار التطوير، والمسار الثالث، مختص بالرياضة والترفيه.
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