انطلاق صيف النماص

انطلق صيف محافظة النماص شمالي منطقة عسير بفعاليات وأنشطة ضمن مبادرة حسن الوفادة للعام الثاني تحت شعار «مرحبا ألف في عسير، نتنزه بحذر». وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله آل دلبوح أن أولى الفعاليات والبرامج انطلقت وتمثلت في استعراض لمسيرة الفروسية، وللدراجات النارية على امتداد الشريط السياحي، فضلا عن فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية وفنية ومعرض خاص بالأسر المنتجة وزيارات للقرى التراثية.



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