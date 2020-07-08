تعاون بين إمارة عسير وبرنامج دعم إدارة المشروعات

وتهدف المذكرة إلى تمكين إمارة المنطقة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة، قام بتوقيع المذكرة كلٌ من وكيل إمارة منطقة عسير المُكلّف محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام البرنامج المُكلّف محمد بن علي العسيري.
وتأتي مذكرة التعاون في إطار الشراكات الإستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني «مشروعات»، التي يتم من خلالها بناء الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.
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