الفيصل: منطقة مكة تتمتع بمقومات سياحية كبيرة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي مما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال لقائه - عبر الاتصال المرئي- وزير السياحة أحمد الخطيب، تجربة تأسيس السياحة في المملكة التي انطلقت من عسير حينما كان أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آنذاك.

تغيير المفهوم

تطرق الأمير خالد الفيصل، إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهته، منها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت، وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم، مشيرا إلى أنه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - شُكلت لجنة سعودية أمريكية زارت مناطق المملكة كافة، حيث طُلب منهم إنشاء متنزه وطني، وكان ذلك قبل أكثر من 4 عقود، وشكل هذا المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة.

جهود وبرامج

لفت أمير منطقة مكة المكرمة، النظر إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة.

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وشكر أمير منطقة مكة المكرمة في ختام حديثه وزير السياحة على ما تقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.

مفهوم السياحة

أشاد الوزير الخطيب بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة، التي انطلقت من عسير حين كان أميرا لها، مقدما شكره للأمير نظير دعمه ومتابعته الدائمة للمشاريع السياحية كافة بالمنطقة.

ثمّ استمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار «تنفس»، الذي سوف يُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.