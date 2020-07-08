2094 زيارة للسجون ودور التوقيف نفذتها حقوق الإنسان

614 زيارة للسجون العامة

577 زيارة للسجون الأمنية

835 زيارة لدور التوقيف المختلفة

39 زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات

49 زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية

كشف المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الأستاذة نورة بن محمد الحقباني، أن الهيئة نفذت 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة، خلال العام المالي 1440 - 1441، للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاماً، حيث شملت تلك الزيارات:وأكدت الحقباني على ما تشهده الجهات التي تمت زيارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت الحقباني على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مباني جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عدد من الملاحظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها.

كما أوضحت الحقباني أن الهيئة نفذت أيضا 414 زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ 259 زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و117 زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و20 زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.