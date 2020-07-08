- 614 زيارة للسجون العامة
- 577 زيارة للسجون الأمنية
- 835 زيارة لدور التوقيف المختلفة
- 39 زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات
- 49 زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية
وشددت الحقباني على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مباني جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عدد من الملاحظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها.
كما أوضحت الحقباني أن الهيئة نفذت أيضا 414 زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
وأضافت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ 259 زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و117 زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و20 زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف نفذتها حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.