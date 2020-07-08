السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين



عمّان 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، ‏مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واطلع السفير السديري خلال الزيارة، على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية في المخيم، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة معالي المشرف العام على المركز، بالإضافة لبرامج التدريب والتأهيل التي يقدمها المركز ويستفيد منها كافة اللاجئين.

وأكد السديري أن المركز ومن خلال التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي جل الاهتمام لجميع الجوانب الإغاثية وبالأخص الجانب الطبي للأشقاء اللاجئين السوريين الذي يُعد من أهم الجوانب الواجب تأمينها والسعي دوماً إلى تطويرها.

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22:21ت م

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