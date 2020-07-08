السعودية اليوم / مصر تشارك في قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء كورونا وبيئة العمل



القاهرة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

شارك رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء فيروس

وأكد مدبولي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن موضوع القمة يحتل أولوية قصوى على الصعيدين الدولي والمحلي، وبصفة خاصة تداعيات انتشار هذا الفيروس على أوضاع العاملين ومستقبل بيئة العمل، وذلك في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتشابكة الناتجة عن هذا الوباء، التي أدت إلى تآكل الجهود المبذولة وطنيا ودولياً؛ لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

ولفت الانتباه إلى تأثر الجميع بالتداعيات السلبية لهذا الوضع سواء من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات النمو وحركة التجارة الدولية أو على صعيد زيادة نسبة الفقر وتدني مؤشرات التنمية وتعاظم المديونيات وعجز الموازنات الحكومية، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومات، لاسيما في الدول النامية، ودفعها لاتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، عبر اتخاذ إجراءات سريعة؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية على الفئات التي فقدت وظائفها، واستيعاب العمالة المهاجرة، التي جرى تسريحها وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.

// انتهى //

21:45ت م

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القاهرة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسشارك رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبيئة العمل، التي عقدت اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وأكد مدبولي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن موضوع القمة يحتل أولوية قصوى على الصعيدين الدولي والمحلي، وبصفة خاصة تداعيات انتشار هذا الفيروس على أوضاع العاملين ومستقبل بيئة العمل، وذلك في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتشابكة الناتجة عن هذا الوباء، التي أدت إلى تآكل الجهود المبذولة وطنيا ودولياً؛ لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.ولفت الانتباه إلى تأثر الجميع بالتداعيات السلبية لهذا الوضع سواء من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات النمو وحركة التجارة الدولية أو على صعيد زيادة نسبة الفقر وتدني مؤشرات التنمية وتعاظم المديونيات وعجز الموازنات الحكومية، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومات، لاسيما في الدول النامية، ودفعها لاتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، عبر اتخاذ إجراءات سريعة؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية على الفئات التي فقدت وظائفها، واستيعاب العمالة المهاجرة، التي جرى تسريحها وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.// انتهى //21:45ت م0243

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