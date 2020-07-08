السعودية اليوم / مخابرات الاحتلال تقتحم جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة



القدس المحتلة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق في ضاحية البريد شمال القدس المحتلة، واحتجزت مديرها وطاقمها.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، بأن مخابرات الاحتلال احتجزت مدير الجمعية خليل التفكجي والطاقم الموجود فيها، ونفذت عملية تفتيش واسعة في محيط المكان.

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21:36ت م

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