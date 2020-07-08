السعودية اليوم / المغرب تُسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 17 ذو القعدة 1441 هـ موافق 8 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 164 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11316 بعد تعافي 677 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 804 ألف و353 بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

21:31ت م

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الرباط 17 ذو القعدة 1441 هـ موافق 8 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 14771، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 242 ، أما الحالات الحرجة فتصل حاليا إلى 20.وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11316 بعد تعافي 677 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 804 ألف و353 بعد الكشف المخبري.// انتهى //21:31ت م0239

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