السعودية اليوم / 2980 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان



إسلام آباد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم تسجيل 2980 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه بعد إعلان هذه الحصيلة، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد حتى الآن 237488 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4922 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 140965 شخصا، وتوجد 2236 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

21:25ت م

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إسلام آباد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم تسجيل 2980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و83 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه بعد إعلان هذه الحصيلة، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد حتى الآن 237488 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4922 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 140965 شخصا، وتوجد 2236 حالة في وضع حرج.// انتهى //21:25ت م0234

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