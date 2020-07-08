السعودية اليوم / الاحتلال يقطع مئات أشجر الزيتون في سلفيت ومستوطنون يحرقون العشرات في نابلس



نابلس 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مئات أشجار الزيتون شرق سلفيت، فيما أحرق مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في سلفيت أن قوات الاحتلال قطعت أكثر من 200 شجرة زيتون، في منطقة "شكارة" بأراضي ياسوف المحاذية للطريق الواصل بين بلدتي بيتا وحوارة.

وفي نفس الصعيد ،أضرم مستوطنون يهود، النار في حقول زراعية جنوب بلدة بورين في نابلس، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.

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21:24ت م

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