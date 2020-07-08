السعودية اليوم / فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 475 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4876 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة .

// انتهى //

21:14ت م

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رام الله 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 475 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4876 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة .// انتهى //21:14ت م0230

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