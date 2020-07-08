السعودية اليوم / أكثر من 500 جولة رقابية خلال أسبوع في نطاق بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة



مكة المكرمة في 17 ذو القعدة 1441 ه الموافق 08 يوليو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 535 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية وما يتعلق بالصحة العامة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة المنشآت الغذائية و ما له علاقة بالصحة العامة، حيث بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 12 منشأة لوجود حشرات ووجود مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر، وأتلف 456 كغم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 56 منشأة تجارية مؤكداً أن تكثيف الحملات الرقابية يهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.

// انتهى //

21:12ت م

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