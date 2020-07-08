السعودية اليوم / من الوجهات السياحية في المملكة .. خليج أبحر صفاء الماء ونقاء الهواء



جدة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

إعداد : محمد العواجي ، تصوير : ريم باعشن

يمثل خليج أبحر أو "شرم أبحر" بمحافظة جدة وجهة جمالية ساحرة على طول 11 كيلو متراً ، ويعد من المتنفسات المفضلة للكثير من العوائل والزائرين للمحافظة والمحبذين لارتياد الكورنيش الشمالي للمحافظة حيث اعتدال الحرارة ونقاء الهواء العليل الذي يشعر بالارتياح والاستقرار وقضاء الأوقات الممتعة .

ويتصدر خليج أبحر الواجهات السياحية بالمحافظة بتاريخه العريق ، حيث يفضل ارتياده خلال فصلي الربيع والخريف ، لأن درجات الحرارة تكون في قمّة اعتدالها ليلاً ونهاراً ، إضافة لكثرة المصطافين في هذه الفترة من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة حيث رماله الناعمة ، والخصوصية المناسبة لممارسة الرياضات البحرية بمختلف أنواعها من سباحة

وتكثر على جوانب الخليج المنتجعات والفنادق والنزل السياحية ، فيما يتميز بطول شاطئه المكتمل الخدمات والمرافق من جلسات حديثة متراصة على طول الشاطئ ، إضافة للملاهي وألعاب الأطفال الترفيهية ، ووجود الأكشاك التي توفر حاجيات المصطافين وطلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر .

كما يتميز خليج أبحر بمياه بحره الصافية مما جعله مقصداً سياحياً وعامل جذب لمختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالجلوس على ضفاف شاطئه والاستماع بالهواء العليل ، وسط حرص الجهات المختصة على تأمين سلامة مرتادي البحر ، وتوجيههم للطرق السليمة الواجب التقيد بها حفاظاً على سلامتهم ، وخاصة خلال المغامرات ورحلات القوارب عبر المرافئ داخل البحر ، وممن يمارسون مهاراتهم بالدبابات البحرية "الجت سكي"

وتمثل رياضة ركوب الأمواج ، طابعاً خاصاً بالخليج وتتطلب مهارة عالية من الشباب في القيادة ومعرفة بالبحر ومعالمه ? وطرق المشي فيه حتى يتم الاستمتاع بممارسة هذه

ويوجد بخليج أبحر شاطئ الإسكندرية المفضل لعدد كبير من العوائل والشباب حيث الأجواء الجميلة والصافية على الشاطئ الرملي ، واستمتاعهم بوسائل الترفيه المتاحة والمنشآت والمرافق المختلفة ، العاملة في قطاعات السياحة والترفيه .

// انتهى //

20:39ت م

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جدة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسإعداد : محمد العواجي ، تصوير : ريم باعشنيمثل خليج أبحر أو "شرم أبحر" بمحافظة جدة وجهة جمالية ساحرة على طول 11 كيلو متراً ، ويعد من المتنفسات المفضلة للكثير من العوائل والزائرين للمحافظة والمحبذين لارتياد الكورنيش الشمالي للمحافظة حيث اعتدال الحرارة ونقاء الهواء العليل الذي يشعر بالارتياح والاستقرار وقضاء الأوقات الممتعة .ويتصدر خليج أبحر الواجهات السياحية بالمحافظة بتاريخه العريق ، حيث يفضل ارتياده خلال فصلي الربيع والخريف ، لأن درجات الحرارة تكون في قمّة اعتدالها ليلاً ونهاراً ، إضافة لكثرة المصطافين في هذه الفترة من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة حيث رماله الناعمة ، والخصوصية المناسبة لممارسة الرياضات البحرية بمختلف أنواعها من سباحة رياضة الغوص وركوب الدبابات البحرية والقوارب السريعة .وتكثر على جوانب الخليج المنتجعات والفنادق والنزل السياحية ، فيما يتميز بطول شاطئه المكتمل الخدمات والمرافق من جلسات حديثة متراصة على طول الشاطئ ، إضافة للملاهي وألعاب الأطفال الترفيهية ، ووجود الأكشاك التي توفر حاجيات المصطافين وطلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر .كما يتميز خليج أبحر بمياه بحره الصافية مما جعله مقصداً سياحياً وعامل جذب لمختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالجلوس على ضفاف شاطئه والاستماع بالهواء العليل ، وسط حرص الجهات المختصة على تأمين سلامة مرتادي البحر ، وتوجيههم للطرق السليمة الواجب التقيد بها حفاظاً على سلامتهم ، وخاصة خلال المغامرات ورحلات القوارب عبر المرافئ داخل البحر ، وممن يمارسون مهاراتهم بالدبابات البحرية "الجت سكي"وتمثل رياضة ركوب الأمواج ، طابعاً خاصاً بالخليج وتتطلب مهارة عالية من الشباب في القيادة ومعرفة بالبحر ومعالمه ? وطرق المشي فيه حتى يتم الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة بطريقة آمنة ، في حين يشهد خليج أبحر العديد من المنافسات والمسابقات الرياضية كالماراثونات التي تنظمها بعض الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب مسابقات القوارب والدبابات البحرية لما يمتلكه الشاطئ من مقومات جعلت منه مقصداً لمنظمي هذه المسابقات خاصة وأنه يشهد على مدار العام كثافة في عدد الزوار ومرتادي الشاطئ .ويوجد بخليج أبحر شاطئ الإسكندرية المفضل لعدد كبير من العوائل والشباب حيث الأجواء الجميلة والصافية على الشاطئ الرملي ، واستمتاعهم بوسائل الترفيه المتاحة والمنشآت والمرافق المختلفة ، العاملة في قطاعات السياحة والترفيه .// انتهى //20:39ت م0225

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