السعودية | وزير التعليم يحدد 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحدد 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:17 مساءً, 8 يوليو 2020 م حدد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم. والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫

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