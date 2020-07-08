بلدية صبيا تغلق 38 محلًّا مخالفًا للأنظمة والاشتراطات الصحية

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - جازان

أغلقت بلدية محافظة صبيا، خلال هذا الأسبوع، 38 محلًّا مخالفًا للأنظمة والاشتراطات في 373 جولة رقابية مكثفة نفذتها على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمخابز، وصادرت 990 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لعمالة مخالفة لا تتقيد بالاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك حفاظًا على مستويات الصحة العامة وتأكيدًا على تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية.

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وفي السياق أوضح رئيس بلدية صبيا، المهندس هادي بن علي دغريري، أنه وضمن الجولات الرقابية التي تنفذها بلدية محافظة صبيا، للتأكد من تطبيق الإجراءات وكافة الاشتراطات الصحية على المحلات التجارية والغذائية، أغلقت خلال هذا الأسبوع 38 محلًّا مخالفًا في 373 جولة ميدانية مكثفة نفذت على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وصادرت 990 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لعمالة مخالفة لا تتقيد بالاشتراطات الصحية.

وأضاف أنه تم تحرير عددٍ من المخالفات رصدت بالملاحظة على محلات تتدنى فيها مستويات النظافة العامة، ولا تتقيد بالزي الرسمي للعاملين، وأيضًا سوء تخزين الأطعمة والوجبات ووجود مواد مجهولة المصدر يتم عرضها وبيعها على المستهلكين.

وقال دغريري: إن مراقبي البلدية قاموا بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا، والتأكيد على أصحاب المحلات بالالتزام بالاشتراطات البلدية وعدم التهاون بها.

وأكد على استمرارية تنفيذها حسب خطة عمل القسم المختص بالمتابعة، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات عبر رقم البلاغات 940.

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