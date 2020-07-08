شكرا لقرائتكم خبر عن في زمن “كورونا”.. ننشر رسالة “الصحة” السعودية إلى السيدات الحوامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، سبب تأثر السيدات الحوامل أكثر من غيرهن بمضاعفات فيروس “كورونا” المستجد؛ موجِّهة رسالة للسيدات الحوامل تتعلق بحالتهن الصحية في ظل الجائحة.

وأوضحت “الصحة”، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن الحوامل أكثر تأثراً من غيرهن بالفيروس، بسبب أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرهما.

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ودعتهنَّ الوزارة إلى التأكد من تطبيقهن للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.