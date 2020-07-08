السعودية | وزير الصحة يتفقد الإجراءات الصحية في المسجد النبوي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد الإجراءات الصحية في المسجد النبوي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض اطلع وزير الصحة د. توفيق الربيعة على الإجراءات الاحترازية والصحية في المسجد النبوي، خلال زيارة له إلى المدينة المنورة، منوها بجهود وكالة المسجد النبوي والجهات المشاركة خدمية وتطوعية ، حيث فرضت الوكالة بعد رفع تعليق حضور المصلين جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وألزمت مرتادي الحرم بالتباعد ولبس الكمامات، واقتصرت على فتح التوسعات والساحات فقط واستمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وشملت التدابير أيضا وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول ورفع السجاد وحافظات مياه زمزم، وغير ذلك من الاحترازات. Advertisements

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