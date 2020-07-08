2020-07-08

أمانة العاصمة المقدسة تغلق ناديًا نسائيًّا مخالفًا بحي شوقية

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة وحدة الرقابة النسائية نادياً رياضياً نسائياً مخالفاً في حي الشوقية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط و إغلاق النادي الرياضي النسائي المخالف الذي يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث أغلق فوراً وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

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وأكّد “المشيخي” بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ جميع الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة متابعات الخليج 365 و المقيم.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.

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