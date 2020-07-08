2020-07-08

الأرصاد تتوقع درجة حرارة تقترب من الـ50 مئوية على عدة محافظات

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على عدة مناطق، كذلك موجة شديدة الحرارة على بعض المحافظات، غدًا الخميس.

وتشمل الحالة الجوية استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

موجة غبار وأتربة:

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

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كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الخميس، فمن المتوقع أن تسجل كل من الدمام الأحساء أعلى درجة حرارة بـ49 درجة مئوية، بينما تسجل أبها 20 درجة مئوية.

سماء غائمة جزئيًّا:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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