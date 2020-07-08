4 مختصين ناقشوا أوضاع الامتيازات والوكالات التجارية والتجارة الإلكترونية

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمن مستشار دعم تنمية الموارد البشرية بغرفة جدة، عابد عقاد، مبادرة الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال التي انطلقت مساء أمس بمشاركة أربعه متحدثين ناقشوا العديد من الجوانب القانونية لقطاع التجارة والتجزئة، ومن أهمها مواضيع الامتياز والوكالات التجارية والبيع الإلكتروني (Online).

مشاكل السجل التجاري والتراخيص البلدية والعمالية

وطرح المستشار القانوني لمجموعة الشايع، عبدالله العواجي العديد من النقاط الأساسية حيال السجل التجاري والتراخيص البلدية والقضايا والحقوق والتراخيص العمالية وكثرتها وتعدد مشاكلها وأثر توثيق الإجراءات والبيانات العمالية والداخلية على علاقة الشركات والمؤسسات مع القضاء بشكل عام والقضاء العمالي ومحاكم التنفيذ بشكل خاص.

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حماية المنافسة وجودة المنتجات

وركزت المحامية ديمة طلال الشريف المستشار القانوني بشركة P&G العالمية على مفهوم حماية المنافسة وجودة المنتجات وثقة العملاء وحوكمة الأعمال لإدارة الشركات وحماية المستهلك، فيما أكد المستشار القانوني لمجموعة صافولا، سلمان سمكري، على خطورة وأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها الكبير على الأسماء والعلامات التجارية لحماية المنتجات والشركات والمستهلكين من محاولات الغش والتقليد التجاري.

التعامل الإلكتروني عن بعد

وأجمع المشاركون على التطور التقني الذي تشهده عملية تقديم الخدمات من قبل وزارات التجارة والبلديات والموارد البشرية والعدل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتي تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتطوير التفاعلي لتحقيق غايات التعامل الإلكتروني عن بُعد.

من جهته عبر رئيس المبادرة المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب عن امتنانه للمحاضرين ومشاركتهم التي شهدت حضور أكثر من 200 شخصية اقتصادية وحقوقية مؤكدًا على أهمية شراكة غرفة جدة لهذا البرنامج الأول من نوعه مقدرًا الرعاية الإعلامية لصحيفة “متابعات الخليج 365“، موضحًا بأن المحاضرة القادمة ستكون عن الجوانب القانونية للاقتصاد الرقمي.

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