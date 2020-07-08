استشاري نفسي : لا تلتفتوا لأخبار مرحلة ذروة كورونا

2020-07-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مازالت الأوساط الطبية تتناقل الأخبار المفجعة عن الموجة الثانية من فيروس كورونا الذي لم يبلغ مرحلة الذروة إلى الآن، فيما حذر استشاري الطب النفسي الدكتور سالم السليماني من الانعكاسات النفسية لمثل هذه الأخبار، داعيًا إلى ضرورة تجنب تداول وتناقل مثل هذه الأخبار المحبطة التي تعكس المخاوف في نفوس البشر.

التدابير الإحترازية والوقائية

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن هناك توجيهات وتعليمات واضحة بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية التي تجنب التعرض لفيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل مستمر، فالمرض لا يزال موجودًا ولم يتلاشَ وهو ما يتطلب الحذر وليس الخوف والذعر.

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وتابع أن رفع القيود وعودة الحياة لطبيعتها هي خطوة إيجابية نحو التعامل مع الجائحة ولكن لا بد أن نتخذ كل الوسائل الوقائية، مع ملاحظة أن جميع الإصابات التي حدثت في الفترة الأخيرة كانت بسبب هفوات اجتماعية منها المصافحة والعناق وعدم ارتداء الكمامة أو تطبيق التباعد الاجتماعي، لذا فإن خير نصيحة هي الالتزام بالوقاية.

زيادة وتيرة الانتشار

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر أمس، من أن تفشي فيروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، وأن وتيرة انتشاره ازدادت.

وذكر “غيبريسوس” خلال مؤتمر صحفي، أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، واعتبر أن ظهور العلامات على تراجع معدلات الوفيات بالفيروس عالميًا لا يعني نجاح مكافحة الجائحة.

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