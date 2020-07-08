استعادة 205 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية في عسير

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

تمكّنت بلدية الشعف الفرعية بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية من استعادة نحو 205 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمخطط العضاضة.

معاقبة المعتدين على الأراضي الحكومية

من جهته، أكد رئيس بلدية الشعف الفرعية محمد الجفالي، على أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي والتي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات.

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وشدد رئيس بلدية الشعف على أن البلدية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المعتدين على أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقًا للقوانين واللوائح المنصوص عليها.

ضبط 5 مباني مخالفة في الشعف

وتواصل بلدية الشعف جهودها في ضبط مخالفات المباني حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط 5 مبانٍ مخالفة بعد أن تم رصدها من قبل مراقبين البلدية، وجاءت المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالتراخيص النظامية للبناء ومخالفتهم لتراخيص البناء.

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