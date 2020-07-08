- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم استعادة 205 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استعادة 205 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية في عسير
بمخطط العضاضة التابع لبلدية الشعف
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير
تمكّنت بلدية الشعف الفرعية بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية من استعادة نحو 205 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمخطط العضاضة.
معاقبة المعتدين على الأراضي الحكومية
من جهته، أكد رئيس بلدية الشعف الفرعية محمد الجفالي، على أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي والتي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات.
وشدد رئيس بلدية الشعف على أن البلدية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المعتدين على أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقًا للقوانين واللوائح المنصوص عليها.
ضبط 5 مباني مخالفة في الشعف
وتواصل بلدية الشعف جهودها في ضبط مخالفات المباني حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط 5 مبانٍ مخالفة بعد أن تم رصدها من قبل مراقبين البلدية، وجاءت المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالتراخيص النظامية للبناء ومخالفتهم لتراخيص البناء.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 205 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.