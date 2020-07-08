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متى تعتبر نفسك متعافيًا من فيروس كورونا ؟
المخالطة لمدة 15 دقيقة تنقل العدوى
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
أكد استشاري الأبحاث الفيروسية التنفسية الدكتور بندر العصيمي أنه بعد مرور يومين من مخالطة الشخص السليم لشخص مصاب بفيروس كورونا ولمدة أكثر من 15 دقيقة، ولمسافة أقل من مترين، تبدأ العدوى في الانتقال لدى الشخص السليم.
انتقال العدوى يسبق الأعراض
وتابع العصيمي عبر تويتر: وفي اليوم الرابع يكون الشخص الذي انتقلت إليه عدوى كورونا مصدر عدوى لغيره، حتى قبل ظهور الأعراض، وفي اليوم الخامس أو السادس في حال ظهور الأعراض يجب عمل الفحص والقيام بالعزل الصحي بعيدًا عن مخالطة الآخرين، موضحًا أن عدم ظهور أعراض يحدث من 20-30% لدى المرضى.
ممارسة الحياة بعد 18 يومًا
وتابع أن المصاب في اليوم الرابع عشر قد يحصل له التعافي التام، وتزول الأعراض تدريجيًا عنه، وفي اليوم السادس عشر بعد زوال الأعراض من المفترض أن يعزل المصاب نفسه لمدة 3 أيام إضافية، أما في اليوم الثامن عشر يحصل التعافي التام لدى المصاب والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
العزل المنزلي
وأوضح العصيمي أن الأشخاص الذين تظهر لديهم الأعراض يتعافون بعد مرور 3 أيام من اختفائها بشرط مرور 10 أيام على ظهور الأعراض، أما بالنسبة للشخص الذين لا تظهر عليهم الأعراض، فيتعافى بعد مرور 10 أيام من قيامه بالفحص.
ونوّه العصيمي أنه في حال تمت مخالطة الشخص السليم لحالة إيجابية يجب اتباع مبدأ (الحجر المنزلي) لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.
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